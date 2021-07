Comércio que vendia linha chilena é fechado pela Guarda Municipal em BH

No ano passado, omostrou que, enquanto os olhos da saúde se voltam para os riscos da pandemia do novo coronavírus, uma outra ameaça paira no ar em Belo Horizonte e região metropolitana: o uso de cerol e da linha chilena.Números levantados pelomostram que os atendimentos a vítimas no mês de maio superaram o total dos cinco primeiros meses do ano anterior, 2019. A alta súbita dos índices pode estar ligada a reflexos da quarentena.Sem aulas presenciais crianças e adolescentes têm quebrado o isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para soltar papagaios, muitas delas fazendo da brincadeira uma arma, que causou pelo menos duas mortes em Minas em menos de cinco dias no início de junho do ano passado, uma em Montes Claros e outra em Bocaiúva, ambas no Norte de Minas.