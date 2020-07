Mais de 100 carretéis de linha chilena são apreendidos no Jardim Leblon, em BH

Os 109 carretéis de linha chilena apreendidos estavam em um carro que foi parado pela PM, após comportamento suspeito do motorista (foto: Polícia Milita/Divulgação)





Durante a Operação Sinergia, que visa a captura de traficantes e procurados pela Justiça, em patrulhamento no Bairro Jardim Leblon, policiais do Grupo Tático comandado pelo sargento Matheusestranharam a maneira como um homem dirigia um Gol, de cor prata.









Tanto o motorista quanto o ocupante do banco de passageiro se mostraram nervosos e inquietos. Ao revistarem o segundo ocupante do carro, os policiais constataram que o celular que ele levava era roubado e constava nos registros da polícia.





Os homens, segundo o sargento Matheus, não conseguiam responder às perguntas feitas pelosmilitares, que ao revistarem o veículo encontraram os carretéis de linha chilena no porta-malas e no chão da parte de trás do Gol.



Foi dada voz de prisão aos dois homens, que foram levados para o Ceflan 4, no Bairro Alípio de Melo.

e mesmo as que contêm, utilizadas por empinadores dee papagaios, são consideradas hoje armas letais. É grande o registro de ocorrências em que, ciclistas e mesmo transeuntes têm cortes no pescoço, braços, rostos e pernas – alguns com risco de vida, quando a jugular é atingida. Pois uma grande quantidade de linha chilena foi retirada de circulação nesta quarta-feira (15), pela, com a prisão em flagrante de dois homens que faziam o transporte de 109 carretéis grandes.