Traficante é preso com mais de 600 comprimidos de ecstasy em casa de luxo no bairro Havaí

Operação aconteceu na rua Hélcio Corrêa, no Havaí (foto: Reprodução/Google Street View)









Chegando lá, uma outra moradora recebeu os militares e autorizou a entrada deles. No quarto do autor foram encontrados alguns comprimidos de ecstasy e, no armário dele, foram flagrados dois pinos de cocaína, quatro buchas de maconha e três kits de reagentes químicos. Foram apreendidos ainda três celulares e R$ 51 em espécie.





Com apoio de cães farejadores, foi realizada uma varredura no restante do imóvel, mas não foram encontrados outros entorpecentes. Os outros moradores afirmaram não saber que o autor era traficante e alegaram até não o conhecer. Segundo a PM, trata-se de uma pousada ou casa de aluguel, com vários habitantes que dividem o mesmo espaço mas não têm relação entre si.





O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia para prestar depoimento. A ocorrência foi encerrada no final da noite.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

Um homem de 24 anos foi preso na noite dessa terça-feira (14) em uma casa de "" no Bairro Havaí, Região Oeste de BH. Com ele, foram apreendidos mais de, além de outras porções menores de cocaína e maconha.