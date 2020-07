Abordagem policial termina em apreensão de 50kg de maconha e prisão no Sul de Minas

Por volta das 2h20, no Bairro Glória,suspeitaram de dois veículos com placas de Belo Horizonte que trafegavam lado a lado; um Prisma prata e um Voyage, também de cor prata, conduzido peloDurante busca no primeiro veículo, foramaproximadamente 50 kg de maconha em tabletes e um aparelho celular. O suspeito foi preso eme conduzido para a delegacia de plantão, junto com o material apreendido.