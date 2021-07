Defesa Civil vistoria Bar do Bigode depois de incêndio

Bombeiros resfriam estrutura e faze rescaldo do incêndio. Trabalho da defesa civil se de no dia seguinte (foto: CBMMG)

Após o incêndio que destruiu as instalações do tradicional Bar do Bigode , no Prado, Região Noroeste de BH,daDefesa Civile Belo Horizonte na manhã deste sábado (03/07) concluiu que a edificação não sofreu danos estruturais que representem riscos ao imóvel.De acordo com a, o imóvel, na Rua Esmeralda foi isolado preventivamente e o responsável notificado para ações de recuperação.Por volta das 18h de sexta-feira (02/07), o rompimento de uma mangueira de gás do fogão industrial resultou em umque rapidamente tomou o tadicional bar dos circuitos de botecos da capital mineira, na esquina das ruas Cuiabá e Esmeralda.Ninguém se feriu, mas os bombeiros tiveram trabalho para evitar que as chamas fugissem ao controle atingindo uma gráfica vizinha e residências próximas.