Concurso destaca luta LBGTI+ no sertão norte-mineiro

Bailarino Igor Xavier, assassinado em 2002, é um dos homenageados no concurso (foto: Prefeitura de Montes Claros/divulgação)



Estão abertas em Montes Claros, no Norte de Minas, as inscrições para um concurso de artes, voltado exclusivamente para a comunidade LGBTI+. O Concurso “Ser Tão LGBTI” vai avaliar trabalhos nas áreas das artes visuais, dança, música e teatro.









Outro objetivo é “transmitir uma mensagem de atenção e cuidado no cenário pandêmico (provocado pelo coronavírus), sob o qual nos encontramos submetidos desde março de 2020".

Promovido pela Aliança Nacional Nacional LGBTI, o concurso presta homenagens póstumas a nomes que se destacaram nas artes e também reforçar a luta e dar visibilidade à comunidade LGBTI .

Um dos deles é o bailarino Igor Xavier, de Montes Claros, assassinado em março de 2002. Também são homenageadas a escritora Cassandra Rios, a cantora Cássia Eller e a atriz trans Rogéria.

De acordo com o regulamento, somente poderão se inscrever pessoas LGBTI residentes no Norte de Minas e maiores de 18 anos.



As inscrições podem ser feitas até 19 de julho, por email aliançamoc21@gmail.com ou pelo WhatApp (38) 9 9260 7897.

A divulgação do resultado será em 24 de julho.



O Concurso “Ser Tão LGBTI ” terá as seguintes categorias:





“Ser Tão Cassandra Rios” (Artes Visuais)

Serão avaliadas as obras voltadas para as artes plásticas, pintura, escultura outras formas de artes visuais. Na categoria, é homenageada a escritora Cassandra Rios, a primeira escritora brasileira a vender um milhão de exemplares e escritora do livro “Eu sou uma lésbica”.





“Ser Tão Igor Xavier” (Dança)

Serão avaliados os vídeos volotados para as performances de dança e outros aspectos e estilos. É prestada homenagem ao bailarino Ígor Xavier, que se destacou em Montes Claros. Ele foi assassinado a tiros dentro de um apartamento, onde se encontrou com o autor do crime, um fazendeiro, em março de 2002. Igor Xavier tornou-se um símbolo da luta LGBTI na região.





“Ser Tão Cássia Eller” (Música)

Serão avaliados todos os vídeos voltados para a música, o canto em todos os seus aspectos e estilos. Nessa área é homenageada a cantora Cássia Eller, assumida como bissexual.





“Ser Tão Rogéria” (Teatro)

Serão avaliadas performances teatrais e a atuação em todos os seus espectros, aspectos e estilos. É homenageada a atriz trans Rogéria.

Premiação simbólica

Ainda de acordo com os organizadores, serão oferecidos prêmios com valores simbólicos e troféus aos três primeiros colocados de cada categoria: R$ 300 (primeiro lugar); R$ 200 (segundo) e R$ 100,00 (terceiro lugar).