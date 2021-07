Novo sistema do Detran-MG promete acabar com venda de vagas para vistorias

Novo sistema do Detran-MG promete agilizar os serviços de veículos em BH, além de torná-los mais seguros (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)









Por meio do novo sistema, a corporação espera atender até 1,7 mil usuários por dia com agendamento on-line, sem filas, e maior celeridade.





A marcação deve ser feita exclusivamente pelo site www.detran.mg.gov.br, na aba ‘Atendimento’.





De acordo com a PCMG, a principal novidade é que o novo ambiente é integrado aos sistemas eletrônicos governamentais. Nele, o agendamento dos serviços veiculares é atrelado à quitação antecipada das taxas cobradas pelo Detran-MG.





"Antes, a pessoa fazia o agendamento de uma vistoria e só pagava a taxa depois, no local. Agora, precisa pagar o valor para garantir o atendimento. Isso proporciona muitas vantagens. Em primeiro lugar, acaba com a venda de vagas de vistoria por despachantes. Muitos costumam fazer o agendamento só para ocupar o lugar e depois vender o horário para outras pessoas", explicou Matheus Cobucci Salles, chefe da divisão de emergência de veículos.





"O atendimento à população de BH também ficará mais rápido. Muitas vezes, tínhamos 400 atendimentos marcados, mas ninguém comparecia. Eram horários ocupados pelos 'comerciantes de vagas' que não conseguiam vender os horários. Enquanto isso, centenas de outros motoristas aguardavam na fila. Isso vai acabar. Com o novo sistema, a fila vai andar como deve ser", complementou o gestor.





A novo site também elimina uma etapa de alguns serviços, tais como transferência de propriedade, emissão do Certificado de Registro de Veículos (CRV), e alteração de dados. Até então, para realizá-los, era necessáio realizar dois agendamentos: um para o cadastro e outro para vistoria.





Agora, após aprovação na vistoria, o proprietário do carro será encaminhado ao guichê de atendimento para a efetivação do serviço. Todo o trâmite, portanto, será realizado no mesmo dia, tornando o processo mais célere.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) lançou, nesta quinta-feira (1°/7), uma novapara agendamento de serviços relacionados ao registro de veículos em Belo Horizonte.