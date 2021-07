Zema defende mudanças para acabar com Detran 'burocrático e corrupto'

Detran-MG é administrado pela Polícia Civil (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)







O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmou a conclusão do projeto que pretende retirar o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran) da responsabilidade da Polícia Civil. Ele fez críticas à situação do serviço hoje e aos governos anteriores.









O governador de Minas disse ainda que há corrupção no órgão público. “E nós queremos um Detran mais ágil, um Detran mais transparente, um Detran que resolva as questões dos proprietários de veículos. E não um Detran burocrático, lerdo e, muitas vezes, você sabe, corrupto, que é o maior problema de todos. O que nós queremos é que o Detran venha a ter autonomia e seja uma entidade a parte da Polícia Civil, e não subordinada”, disse Romeu Zema.





Para ele, a autonomia do Detran pode favorecer o trabalho da polícia investigativa. “O que nós queremos é que o Detran venha a ter autonomia e seja uma entidade a parte da Polícia Civil, e não subordinada. E lembrando que muitas vezes a Polícia Civil investiga menos porque as pessoas estão ocupadas com assunto de trânsito, que não demandaria um policial civil bem preparado, bem qualificado. (O projeto) está pronto e será enviado em breve para a Assembleia”, concluiu o governador.