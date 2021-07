PBH marca coletiva e deve anunciar protocolos para liberar eventos

Coletiva vai acontecer na sede da Prefeitura de BH e deve anunciar flexibilização dos eventos na cidade (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 22/10/2020)

A Prefeitura de BH marcou uma entrevista coletiva para as 14h desta quinta (30/6) na sede do Executivo municipal. Novos protocolos para a pandemia da COVID-19 estão em pauta, com uma possível liberação dos eventos na cidade.





Vão participar da agenda os secretários de Saúde, Jackson Machado; de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis; e de Política Urbana, Maria Caldas. O presidente daGilberto Castro, também integra a mesa.estará presente no local e vai informar, logo após a coletiva, as mudanças no protocolo da pandemia na cidade.Há tendência dedos eventos com respeito às medidas sanitárias, conforme o infectologista Unaí Tupinambás. Ele integra o Comitê de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 da administração Alexandre Kalil (PSD).A capital mineira não tem nenhum dos trêsda virose na faixa crítica da escala de risco. As ocupações dos leitos de UTI e de enfermaria estão dentro do patamar intermediário e a transmissão do novo coronavírus no controlado.O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel/MG), Matheus Daniel, afirma que a entidade participou da primeira reunião do setor de eventos com a prefeitura."A gente apoia o pessoal (do ramo dos promotores de eventos), mas estamos pleiteando, principalmente, a volta da música ao vivo nos bares e restaurantes. Seguindo os protocolos sanitários, é possível retornar. Faz muita falta para o setor", afirma.