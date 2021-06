Entenda por que está fazendo tanto frio em Minas. E por que vai continuar

A intensa queda de temperatura pôde ser percebida na manhã desta quarta-feira em diversas regiões de Minas Gerais (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press)

Manhã gelada

Gramado coberto de gelo na manhã desta quarta-feira em Monte Verde, no Sul de Minas Gerais (foto: Hotel Cabeça de Boi/Divulgação)

O avanço de uma massa de ar polar que saiu daem direção aos países vizinhos faz a população sentir com mais força a chegada doao. Houve até neve, por três dias seguidos, em algumas áreas de maior altitude do Sul do país. Em, os termômetros marcaram temperaturas próximas ou abaixo de zero, com geada.Leia também: Mais de 640 cidades de Minas têm novo alerta de frio; veja lista Mas, afinal, o que é uma? Uma onda polar é um período de atuação de uma massa de ar frio polar.A massa de ar é uma grande porção do arque cobre uma extensa área da superfície terrestre e apresenta distribuição praticamente uniforme de temperatura e umidade."As massas de ar são classificadas de acordo com a região em que se originam. Assim, no Hemisfério Sul e no Hemisfério Norte, as massas de ar podem ser polar, que se originam nas regiões polares, e tropical, por se originarem nas regiões tropicais", explica Claudimir de Azevedo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Ele afirma que, no Hemisfério Sul, uma massa de ar polar é uma grande porção de ar atmosférico que se forma na Antártica e se desloca em direção ao continente sul-americano, provocando queda acentuada de temperatura noAs baixas temperaturas desta semana já eram previstas por uma nota técnica do Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) do último dia 25, que foi atualizada nessa segunda-feira (28/6).O portal da MetSul Meteorologia antecipou que a onda polar desta primeira metade da semana, na Região Centro-Sul do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, traz a maior anomalia negativa de frio no mundo fora do pólo."Em nenhum lugar do planeta a temperatura ficou tão abaixo da média fora das regiões polares como a parte central da América do Sul”, informou.A intensa queda depôde ser percebida na manhã desta quarta-feira (30/6) em diversas regiões de Minas Gerais, tanto que o estado registrou a menor temperatura de 2021.Segundo o Inmet, os termômetros marcaram -2,7°C em, no Sul de Minas. A temperatura negativa ocorreu entre as 6h e 7h desta quarta.A geada cobriu parte do distrito turístico, deixando a vegetação, veículos e outras superfícies cobertos de gelo.Até então, a menor temperatura de 2021 em Minas Gerais era -0,3°C em 25 de maio, também em Monte Verde.Entre o início da noite dessa terça-feira (29/6) e a madrugada desta quarta, a chegada de uma frente fria se intensificou no Triângulo Mineiro , onde a mínima quase chegou a 0º C, sendo considerado o dia maisdo ano na região.Além da queda nas temperaturas, a massa de ar seco polar também derrubou a umidade relativa do ar durante na região., no Triângulo Mineiro, teve sensação térmica deCelsius. O dia mais de friodo ano também foi o de menor temperaturaregistrada nos últimos 21 anos.Namineira, a temperatura mínima hoje foi 11,5°C. Como não há muito vento, não houve um impacto significativo na sensação térmica.No entanto, a partir desta quinta-feira, existe a possibilidade de a mínima em BH cair para 9°C, batendo o recorde do ano, que é de 10°C, registrado em 14 de junho.