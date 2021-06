Frio: confira as menores temperaturas registradas em Minas nesta quarta

Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, registrou -2,7ºC, a menor temperatura no estado (foto: Rebecca Wagner/Divulgação)

Monte Verde: -2,7ºC

Maria da Fé: 2,4ºC

Caldas: 2,0ºC

Conceição das Alagoas: 2,5ºC

Passos: 2,9ºC

Uberaba: 3,1ºC

Patrocínio: 4,0ºC

Uberlândia: 4,7ºC

Machado: 5,6ºC

Varginha: 5,9ºC

Passa Quatro: 7,5ºC

São Romão: 8,4ºC

Araxá: 8,6ºC

Rio Pardo de Minas: 8,7ºC

Bambuí: 8,7°C

Patos de Minas: 8,8ºC

Formiga: 9,7ºC

que chegou ao Brasil seguepelo continente e derrubando as temperaturas por onde passa. A queda brusca nos termômetros atingiu diversas cidades dee o estado registrou a menor temperatura do ano.Em BH, o recorde de 2021 pode ser quebrado ainda nesta semana.Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje os termômetros marcaram -2,7°C em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas Gerais. A temperatura negativa ocorreu entre as 6h e 7h. HouveEntre o início da noite dessa terça-feira (29/6) e a madrugada desta quarta-feira (30/6), a chegada de uma frente fria se intensificou no Triângulo Mineiro, onde a mínima quase chegou a 0ºC, sendo considerado o dia mais frio do ano na região.Além da queda nas temperaturas, a massa de ar seco polar também derrubou a umidade relativa do ar durante esta semana na região., no Triângulo Mineiro, teve sensação térmica de 0ºC. O dia mais de frio do ano também foi o de menor temperatura registrada nos últimos 21 anos.Na, a temperatura mínima hoje foi 11,5°C. Como não há muito vento, não houve um impacto significativo na sensação térmica.No entanto, a partir de amanhã, existe a possibilidade de a mínima em BH cair para 9°C, batendo o recorde do ano, que é de 10°C, em 14 de junho.O Instituto Nacional de Meteorologia () emitiu, nesta quarta-feira (30/6), alerta de frio, com temperaturas abaixo de 5ºC da média . O alerta é válido ao menos até as 23h59 da próxima sexta-feira (2/7).