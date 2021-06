Com sensação de zero grau, Uberlândia tem dia mais frio dos últimos 21 anos

A semana segue fria em Uberlândia, com temperaturas mínimas de 11ºC (foto: Vinícius Lemos/EM/D.A Press)

, no Triângulo Mineiro, teve sensação térmica deCelsius no início da manhã desta quarta-feira (30/6), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Odo ano também foi o deregistrada nos últimos 21 anos. A semana segue fria, segundo a previsão do tempo para o município.A temperatura mínima registrada foi 4ºC às 7h da manhã desta quarta (30/6), contudo, dados do Inmet mostram que os ventos de quase 10km/h e a umidade de 71% fizeram com que afosse de zero grau.A temperatura tão baixa não é comum para a cidade e foi provocada por conta da passagem de umcom um sistema de alta pressão de origem polar, vinda do Norte da Argentina, que causou quedas de temperaturas em uma grande região, que se estende entre as cidades de Cuiabá (MT) até Chuí (RS).