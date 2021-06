Réu da Lei Maria da Penha não pode ocupar cargo público em Itabirito

Pessoa considerada culpada pela Lei Maria da Penha não poderão mais ocupar cargos em qualquer setor da administração municipal (foto: Prefeitura de Itabirito/Divulgação)

A partir de agora, em Itabirito, na Grande BH, condenados pela Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006) não poderão ocupar cargos efetivos ou de livre nomeação e exoneração na administração pública direta ou indireta na cidade. A determinação é resultado da Lei Municipal nº 3.543/2021, recentemente sancionada pelo prefeito Orlando Caldeira.

A Procuradora do município, Celina Rodrigues, explica que após o cumprimento da pena, porém, o cidadão poderá ser nomeado. “Cidadão condenado nos termos da Lei Maria da Penha poderá ser nomeado desde que, antes, o Poder Judiciário tenha declarado extinta sua punibilidade após o comprovado cumprimento de pena, como define a lei”.

Itabirito tem realizado um trabalho orientativo para as mulheres. Um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher foi criado e está em fase de eleição para constituição dos representantes.



“O trabalho em prol da mulher já acontece em nossa cidade e a assistência social elaborou e distribuiu, em março desse ano, 10 mil cartilhas orientando as mulheres sobre todos os seus Direitos em conformidade com a Lei Maria da Penha. Além de informar sobre os locais onde ela poderá procurar ajuda”, contou a secretária municipal de Assistência Social, Rosilene do Carmo Cardoso.

Segundo a secretária, a porta de entrada para as mulheres em violência doméstica é a sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) que conta com um corpo técnico para atendê-las e orientá-las, garantindo suporte às vítimas.

A secretária diz ainda que denúncias sobre violência doméstica podem ser feitas na delegacia da Polícia Civil, na Polícia Militar, na Guarda Municipal, e nos telefones Disque 100 e 180.