Assaltantes fecham rodovia e roubam motorista de aplicativo na Grande BH

Com os suspeitos, PM apreendeu réplicas de arma de fogo e R$ 600 em dinheiro (foto: PMMG/Divulgação)









Ao notar a batida, os suspeitos abordaram o autônomo e ordenaram que ele e o passageiro saíssem do carro. Em seguida, fugiram do local sem prestar socorro às vítimas.





Acionada, a PM encontrou os suspeitos a cerca de 15 quilômetros do assalto, dentro de outro carro. Com eles, os militares apreenderam a chave do automóvel roubado, duas réplicas de arma de fogo, além de R$ 600 em dinheiro.





De acordo com os agentes, um dos integrantes do grupo tem passagem por tráfico de drogas.

A Polícia Militar () prendeu três homens na noite dessa terça-feira (29/6), suspeitos fechar um trecho da LMG-806 e assaltar umdeem Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.