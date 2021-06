Polícia apreende menores que praticavam assaltos em shopping de Contagem

Grande número de assaltos foram praticados pelos menores no estacionamento do shopping (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Um grupo de seis menores, nas idades entre 12 e 16 anos, que vinha praticando uma série de assaltos a lojas e clientes do Itaú Power Shopping, em Contagem, foi apreendido no final da tarde desta quinta-feira (17/6) pela Polícia Militar. Eles foram reconhecidos por um segurança do estabelecimento, que chamou a polícia.

Segundo o tenente Flávio, que atendeu a ocorrência, o grupo de menores vinha aterrorizando clientes, lojistas e até mesmo seguranças do Itaú Power Shopping já há algum tempo.

“Eles estavam agindo há muito tempo, dentro do shopping e também no estacionamento. Usando facas, o grupo ameaçava as vítimas, sempre com extorsão, exigindo dinheiro para não agredi-las. Certa vez, agrediram um segurança que tentou ajudar uma vítima. As vítimas tinham medo de chamar os seguranças e serem agredidas.”

Nesta quinta-feira, assim que os policiais chegaram ao local, os menores iniciaram uma fuga, sendo perseguidos.



Dois foram presos ainda dentro do shopping e os outros quatro, no estacionamento. O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Contagem, para onde os menores foram encaminhados. De lá, devem seguir para a Delegacia de Menores.