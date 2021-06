Queda de temperatura se aproxima e agentes recolhem agasalhos em Curvelo

Forças de segurança se uniram a CDL e prefeitura para recolher agasalhos e cobertores para quem precisa (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) frio já está mais intenso neste ano, moradores de Curvelo, na região Central de Minas, se preparam para encarar a Campanha do Agasalho. Com a sensação de que ojá está mais intenso neste ano, moradores de, na região Central de Minas, se preparam para encarar a primeira queda significativa de temperatura neste inverno. A massa de ar polar que inaugura a estação deve atingir a cidade nesta quinta-feira (1/6) - preocupadas, as forças de segurança decidiram lançar a

"O frio está mais intenso do que nos outros anos. Como estamos no dia a dia em contato com as pessoas, vivenciando a realidade de cada uma delas, percebemos as dificuldades sobretudo socioeconômica em decorrência dessa pandemia", afirma à reportagem o major Luis Sandoval Pires, porta-voz da região.

LEIA MAIS 04:00 - 13/06/2021 Expedição em Curvelo encontra "caverna perdida de Peter Lund"

18:23 - 22/04/2021 Ato de bravura de policial impede suicídio em Curvelo

16:18 - 29/06/2021 Frio: 66 cidades de Minas têm alerta para temperaturas abaixo de 5ºC 16 de julho, agentes de segurança vão receber agasalhos e cobertores em quatro pontos fixos pela cidade (leia a lista abaixo). "Também estaremos com a nossa Base Comunitária Móvel transitando por Curvelo para contemplar aqueles que têm dificuldade de locomoção. A cada dia, estaremos em um endereço para atender as principais regiões da cidade", explica Pires. Até o dia, agentes de segurança vão receber agasalhos e cobertores em quatro pontos fixos pela cidade (). "Também estaremos com a nossatransitando por Curvelo para contemplar aqueles que têm dificuldade de locomoção. A cada dia, estaremos em um endereço para atender as principais regiões da cidade", explica Pires.

Os endereços fixos são:

14º Departamento de Polícia Civil (Av. Integração, 360, Centro)

(Av. Integração, 360, Centro) CDL Curvelo (Av. Integração, 198, Centro)

(Av. Integração, 198, Centro) Polícia Penal (Rua Gutemberg, 01, Bom Jesus)

(Rua Gutemberg, 01, Bom Jesus) Corpo de Bombeiros (Rua Dinorá Pereira Diniz, 27, Santa Rita)



A campanha é realizada pelas polícias Civil, Penal e Militar, além do Corpo de Bombeiros, com apoio da CDL local e da prefeitura de Curvelo. "Ao final da campanha, o material arrecadado será doado para entidades e famílias selecionadas pelo CRAS do município - daí o apoio da prefeitura", esclarece o porta-voz do policiamento em Curvelo e região.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 14ª RPM PMMG (@14rpmpmmg) fraldas geriátricas. "Estabelecemos uma linha de combate à fome e ao frio para aquelas pessoas que mais necessitam. Ou seja, continuamos no combate diário à criminalidade, mas também somando esforços para combater essas necessidades", finaliza o major. Também serão recebidos alimentos não-perecíveis e. "Estabelecemos uma linha de combate à fome e ao frio para aquelas pessoas que mais necessitam. Ou seja, continuamos no combate diário à criminalidade, mas também somando esforços para combater essas necessidades", finaliza o major.

Frio

massa de ar polar deste inverno vai atingir a região nesta semana. "Vai chegar às regiões Central, Sul e Zona da Mata nesta quinta-feira (1/6). As temperaturas vão diminuir até chegar ao ápice no fim de semana", afirma o meteorologista Ruibran dos Reis, do ClimaTempo. O frio citado pelo militar vai ficar ainda mais intenso . Isso porque a primeiradeste inverno vai atingir a região nesta semana. "Vai chegar às regiões Central, Sul e Zona da Mata nesta quinta-feira (1/6). As temperaturas vão diminuir até chegar ao ápice no fim de semana", afirma o meteorologista Ruibran dos Reis, do ClimaTempo.