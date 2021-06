Frio: 66 cidades de Minas têm alerta para temperaturas abaixo de 5ºC

Frio deve se intensificar nos próximos dias em Minas (foto: Jair Amaral/EM)





(Inmet) emitiu, nesta terça-feira (29/6), um alerta decom temperaturas abaixo de 5ºC da média pelos próximos três a cinco dias em"Uma frente fria começa a se aproximar de Minas Gerais e, amanhã, a previsão é de maior nebulosidade na Zona da Mata e no Sul de Minas. Na quinta-feira (1/7), as temperaturas devem diminuir ainda mais com a chegada de uma massa de ar polar", explicou o meteorologista Ruibran dos Reis.Durante a madrugada desta terça-feira (29/6), o frio foiem diversas cidades de Minas. Na região Centro-Oeste do estado, duas cidades bateram recorde de menor temperatura do ano: Bambuí, com 6,7°C, e Divinópolis, que teve 7,3 °C.Outro local que também teve uma grandedefoi Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que registrou 9,4°C. Em Araxá, na Região do Alto Paranaíba, o frio chegou a 10,5 °C.A menor temperatura do estado foi em Monte Verde, na Região Sul, com 4,6°C. Já no Norte de Minas, a máxima teve um leve declínio, e não deve passar dos 31 °C nesta terça, o que ajudou a melhorar a condição do ar, aumentando os índices de umidade para 30%.Em 2021, o recorde de frio em Minas Gerais foi -0,3ºC, registrado no dia 25/05/2021 em Monte Verde, no Sul do estado.Nessa segunda-feira (28/6), a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para a massa de ar frio manterá as temperaturas baixas, com temperatura mínima abaixo de 12 °C.O alerta é válido até a próxima segunda (5/7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belo Horizonte a mínima registrada nesta madrugada foi 11,5 °C, na Pampulha, mas a sensação térmica é de 13,2 °C. A máxima se mantém estável em 25 °C.Porém, a previsão dos meteorologistas é que na sexta-feira (2/7) a capital bata o recorde de frio, com os termômetros marcando em torno de 9 °C no período noite e da madrugada. "A madrugada de sexta para sábado será mais fria, pois a massa de ar polar se aproximará da capital", disse Ruibran.Na capital, a menor temperatura até o momento foi 10,0°C registrada no dia 14 de junho na estação automática do Cercadinho.Porém, considerando as outras estações existentes na capital, a menor temperatura até o momento foi: 10,2°C na estação automática da Pampulha e 12,6ºC na estação convencional do Santo Agostinho nessa segunda-feira (28/6).