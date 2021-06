Associação médica entrega lençóis e roupas para hospital de Valadares

Os médicos da Associação Médica de GV junto com servidores do Hospital Municipal, felizes com o bom resultado da campanha (foto: Divulgação Prefeitura de Valadares) A campanha para arrecadar lençóis e roupas hospitalares para o Hospital Municipal de Governador Valadares, lançada em 29 de março pela Associação Médica da cidade (AMGV), alcançou o seu objetivo, conseguindo mais de 300 peças.

As compras feitas com as doações recebidas renderam 330 peças: 234 lençóis, 52 camisas e 44 calças. Joana D’arc Luiz de Almeida, coordenadora do setor de lavanderia e costura do Hospital Municipal, disse que desde o início da pandemia aumentou muito o fluxo desses materiais na unidade.



Nós produzimos nossas roupas e essas doações chegam para nos reforçar, em um momento tão delicado da pandemia, onde o desgaste das peças é bem maior”, disse.

A médica Rosimara Bomfim destacou a importância da união de forças para fazer o bem. “Fomos apenas uma ponte para que esta boa ação se concretizasse, e parabenizamos a todos da sociedade civil que contribuíram para a campanha”, disse.

Ela explicou que a entrega feita na segunda-feira corresponde ao primeiro lote das roupas e do enxoval hospitalar. E reconheceu que a campanha foi uma iniciativa dos médicos pediatras, Augusto Barbosa e Ignez dos Santos Netto, que sugeriram sua realização à AMGV.

E agradeceu o apoio das redes sociais e dos veículos de imprensa, que divulgaram a campanha, abraçada pela comunidade e por duas grandes empresas da região: a Barbosa e Marques e o Grupo Coelho Diniz.

Para identificar as necessidades do HM, a associação contou com o apoio do pessoal da lavanderia, que deu as especificações dos tecidos e tamanhos necessários, indicando as propriedades capazes de resistir ao calor e processos químicos que as roupas hospitalares necessitam.

Rosimara explicou que, depois da indicação, o passo seguinte foi conseguir um fornecedor local para os tecidos, para as roupas e as estampas.



"Conseguimos. E dessa forma pudemos fazer as compras com comerciantes de nossa região, ajudando a eles neste momento difícil da economia", disse.