Câmara de Cássia aprova PL que regulamenta cães e gatos comunitários

Com o objetivo de ajudar e orientar as pessoas que cuidam de animais de rua, criar uma rede de adoção de cães e gatos abandonados e desafogar o Canil Municipal, que está com a lotação acima do limite, a%u200B%u200B%u200B%u200B%u200B%u200B Câmara Municipal de, no Sudoeste de Minas, aprovou um projeto de lei que institui os “Cães e Gatos Comunitários”.

O Projeto ‘Comunitários’, proposto pelo vereador Luiz Adriano de Souza Machado (Priminho), do PSC, tem o objetivo de proteger os animais, apesar de não definir um único proprietário, assim como estabelecer vínculos de dependência e manutenção com a população do local onde vivem os cães e gatos.Os animais reconhecidos como comunitários poderão ser chipados e, com recursos próprios dos protetores da comunidade local onde vive o animal, e, após a esterilização e a recuperação, serem devolvidos à comunidade de origem.Considera-se animalaquele que, apesar de não ter proprietário definido e único, estabeleceu com membros da população do local onde vive vínculos de afeto, dependência e manutenção.Segundo o vereador, a proposta é tornar as pessoas mais solidárias com a causa animal. “Esse projeto veio para quem quer adotar cães e gatos de rua e dar um pouco mais de carinho para eles, não apenas soltar à deriva”, disse.O outro objetivo é desafogar a grande quantidade de animais no canil mantido em Cássia. Atualmente, segundo o Setor de Epidemiologia do município, a população canina em Cássia é de 4.274 cães e a população felina é de 444 gatos.O canil tem capacidade para 120 animais e está atualmente com 135 cães. “O canil está com a sua lotação acima do limite”, disse a coordenadora do Setor de Epidemiologia, Isabel Cristina Rodrigues.O animal reconhecido como comunitário sobrevive da generosidade de vários ou de um único responsável, que o alimenta, medica e oferece água limpa e fresca diariamente.O projeto foi aprovado por unanimidade e agora segue para sanção do prefeito Rêmulo Carvalho Pinto.