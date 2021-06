Povo Krenak fecha BR-259 em protesto contra projeto que tramita na Câmara

Indígenas Krenak protestando contra o PL 490/2007 na BR 259, na altura do Córrego EME, em Resplendor (foto: Ezequiel Medeiros Divulgação)

Os indígenas Krenak, de Resplendor, Leste de Minas, fecharam a BR-259 na altura do Córrego EME, distante cerca de 120 quilômetros de Governador Valadares. O fechamento da rodovia acontece de forma pacífica nesta terça-feira (29/6) e vai se prolongar até a quarta-feira (30/6), sempre com intervalos de três horas. Durante a paralisação, ambulâncias e veículos com pessoas doentes poderão passar.



Douglas Krenak, da Aldeia Krenak de Resplendor, disse que o seu povo trava uma luta histórica contra os poderosos em defesa de suas terras, desde a chama “Guerra Justa”, em 1808, quando D. João VI declarou guerra contra os botocudos, a grande nação indígena que dominava toda a faixa territorial no sertão do Rio Doce.



“Essa Guerra Justa tornava legal a matança do nosso povo para que o Vale do Rio Doce fosse desbravado e fosse feita a recomposição do império português nos trópicos. Agora, o governo Bolsonaro, com esse PL 490/2007, paralisou todas as demandas indígenas pela demarcação de terras”, disse Douglas Krenak.



Os Krenak reivindicam a demarcação de pelo menos 12 mil hectares de terras na região de Resplendor, incluindo as terras do Parque Estadual de Sete Salões, importante remanescente de Mata Atlântica e muito conhecido na região por seus atrativos naturais, em especial a gruta arenítica, cujos salões conservam pinturas rupestres.