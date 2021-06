Queimadas: governo de Minas abre vagas temporárias para 256 brigadistas

Inscrições para contratação de brigadistas começam nesta quarta-feira (30/6) (foto: ASCOM Meio Ambiente/Divulgação) governo de Minas, por meio do Instituto Estadual de Florestas (IEF), abriu edital para contratação de brigadistas para atuar na prevenção e combate a incêndios, em unidades de conservação do estado. São 256 vagas, e as inscrições estarão abertas a partir desta quarta-feira (30/6) e vão até 13 de julho. de, por meio do Instituto Estadual de Florestas (IEF), abriuparadepara atuar na prevenção e combate a incêndios, em unidades de conservação do estado. São 256 vagas, e as inscrições estarão abertas a partir desta quarta-feira (30/6) e vão até 13 de julho.

Os candidatos que desejam se inscrever devem cumprir os seguintes requisitos:

Ter idade entre 18 e 59 anos;

Ser de origem brasileira;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

Além disso, todas as normas descritas no edital de contratação devem ser cumpridas. As vagas estão distribuídas em unidades de conservação de todas as regiões do estado.

O processo seletivo será realizado em três etapas: Inscrição/Análise Curricular, Comprovação Documental e Teste de Aptidão Física. De acordo com o cronograma , o início das atividades dos primeiros brigadistas contratados está previsto para 10 de agosto e os resultados parciais e finais de cada etapa serão divulgados no site do IEF, após respectivo prazo para recursos.

Entre as atividades atribuídas aos brigadistas, além do combate aos incêndios florestais, estão também a realização de ações de sensibilização e orientação junto a produtores rurais, frequentadores e moradores das zonas de amortecimento das unidades de conservação sobre os efeitos provocados pelas queimadas e alternativas ao uso do fogo na produção agrícola.

Os profissionais contratados serão responsáveis também pela execução de rondas preventivas, apoio em queimas controladas autorizadas, abertura e manutenção de aceiros, que são faixas de terra nas quais a vegetação é retirada de forma a evitar que os incêndios se propaguem, além da conservação dos equipamentos e instalações utilizados nas ações de prevenção e combate.

Segundo o IEF, a contratação dos brigadistas é indispensável para aumentar a capacidade do Estado no enfrentamento ao período crítico de incêndios, que vai se intensificando a partir de junho, atingindo o pico de ocorrências nos meses de setembro e outubro.

