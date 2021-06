Duas cepas do novo coronavírus circulam nos vales do Jequitinhonha e Mucuri

Os trabalhadores da limpeza pública de Teófilo Otoni começaram a ser vacinados em 23/6. Imunização desse grupo continua nos dias 30/6 e 1º/7 (foto: Prefeitura de Teófilo Otoni/Divulgação)

O médico Ivan Santana, da Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni, confirmou nesta segunda-feira (29/6) que duas cepas do novo coronavírus estão circulando em cidades dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. As variantes são a gama, identificada inicialmente em Manaus, e a alfa, originada no Reino Unido. O estudo que determinou a presença dessas cepas na região foram feitos na UFMG.

A situação da COVID-19 nos dois vales é preocupante, segundo o médico, que também informou que cidades como Almenara, Itaobim e Teófilo Otoni estão com ocupação de leitos UTI COVID-19 em 100%.

Mas em Teófilo Otoni, a imunização está lenta. A prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde priorizaram públicos considerados essenciais, e a vacinação por idade estacionou no grupo de pessoas entre 57 e 59 anos – que somente serão vacinadas a partir de 2/7.



No momento, a prioridade são os garis, mototaxistas, professores e trabalhadores da educação, além dos trabalhadores do transporte coletivo urbano e taxistas.



Ao todo, foram vacinadas 42.542 pessoas com a primeira dose e 23.075 com a segunda dose.



Como é feriado municipal na cidade nesta terça-feira (29/6), a vacinação será retomada na quarta-feira (30/6).