COVID-19: Itajubá vacina pessoas acima de 45 anos nesta terça-feira (29/6)

Itajubá avança na vacinação contra a COVID para pessoas acima de 45 anos (foto: Prefeitura de Itajubá/Divulgação )

Itajubá inicia a vacinação de pessoas acima de 45 anos contra a COVID-19 nesta terça-feira (29). O município é um dos primeiros no Sul de Minas a anunciar a imunização dessa faixa etária.



As outras nove cidades mais populosas da região – Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, Passos, Lavras, Alfenas, Três Corações, São Sebastião do Paraíso e Três Pontas – ainda não começaram a vacinar a população abaixo de 50 anos.



Além da vacinação de pessoas sem comorbidades de acordo com a idade, outros grupos que já estavam sendo imunizados no município também serão contemplados nesta terça-feira:

lactantes com bebês de até 6 meses;





caminhoneiros;





trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;





trabalhadores dos serviços de interesse à saúde;





gestantes e puérperas; trabalhadores da educação;





pessoas com comorbidades;





pessoas com deficiência permanente.



A vacinação contra a COVID-19 ocorre em três pontos da cidade, das 8h às 16h: Ginásio Poliesportivo Prefeito Tigre Maia (Tigrão); Ginásio da Varginha e Escola Municipal São Judas Tadeu.



A Prefeitura de Itajubá informa que desta vez a vacina não será aplicada em sistema drive-thru.



Só serão vacinadas as pessoas que se cadastraram no site da prefeitura e receberam a autorização com o código “QR CODE” no e-mail ou WhatsApp.



É obrigatório apresentar a autorização no dia da vacinação, seja em aparelho digital ou impresso, com um documento com foto (RG ou CNH).



Quem não possui aparelho digital e/ou não conseguiu imprimir o “QR CODE” deve procurar o posto de saúde mais próximo para emitir a autorização.





Cadastro de vacinação para novo grupo

Nesta segunda-feira (28), a prefeitura também abriu o cadastro on-line de vacinação para trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.



O cadastro é o primeiro passo para que esses profissionais recebam a vacina contra a COVID-19.



O trabalhador precisa anexar um documento pessoal com foto, cartão do SUS, comprovante de residência e documento que prove a vinculação ativa na empresa de serviço urbano e manejo de resíduos sólidos localizada em Itajubá (contracheque ou carteira de trabalho).

Nova remessa de vacinas

Na tarde desta segunda-feira (28), o município retirou uma nova remessa de vacinas contra a COVID-19 na Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre.



Itajubá recebeu 4.182 doses dos imunizantes.



De acordo com a planilha divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), foram 1.962 doses da vacina da Pfizer, 1.640 doses da Coronavac (sendo 820 para D1 e 820 para D2), além de 580 doses da Janssen.



Desde o início da vacinação contra a COVID-19 em Itajubá, 35.365 pessoas já foram imunizadas. Os dados foram atualizados pela prefeitura nesta segunda-feira (28).



(Gabriella Starneck / Especial para o EM)