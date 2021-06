Motorista de aplicativo é assaltado e suspeitos são detidos em Betim

Suspeitos foram levados para a Delegacia de Plantão de Betim. Armas - uma delas falsa - e celulares foram apreendidos (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Um motorista de aplicativo de 20 anos foi vítima de um assalto na noite dessa quinta-feira (24/6) no Bairro Nova Baden, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dois homens foram detidos, um deles reconhecido pela vítima. Segundo a Polícia Militar (PM), ambos cumpriam prisão domiciliar.









Após anunciar o assalto, o criminoso assumiu a direção do veículo e dirigiu com a vítima no banco do passageiro por três ruas. Ele tomou o celular do motorista, R$ 250 em dinheiro e o mandou desembarcar, fugindo em seguida rumo ao Bairro PTB.





A PM foi acionada e começou um rastreamento. Ao passar pela Rua Pindamonhangaba, no Bairro Cruzeiro, os militares viram o passageiro de um Gol se abaixar para tentar se esconder deles. O carro foi abordado.





Com o passageiro, de 31 anos, foi encontrado um revólver calibre 38 e R$ 35 em dinheiro. Já com o motorista, de 25 anos, havia R$ 150. Atrás do banco do motorista foi apreendida uma réplica de pistola e três celulares, um deles da vítima.





Ainda de acordo com a Polícia Militar, um deles confessou o roubo. O assalto teria sido cometido com a ajuda de um comparsa, mas disse que não sabia dar mais informações.





O Voyage do motorista de aplicativo foi encontrado na Rua Doutor Romeu Lages, no PTB. A vítima, conforme a PM, reconheceu o homem de 25 anos como responsável pelo assalto. Os dois suspeitos estão em prisão domiciliar, mas não há informações sobre os crimes que levaram às condenações.





Os carros foram apreendidos e levados para um pátio. Os suspeitos e o material apreendido foram levados à Delegacia de Plantão de Betim.