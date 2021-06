MG vai investir R$ 1 bilhão na ampliação de serviços hospitalares

Na foto, solenidade de lançamento do Valora Minas (foto: Gil Leonardi / Imprensa MG)

Oficinas

O governadorparticipou, nesta segunda-feira (21/6), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, do evento que marcou o início das oficinas de implantação da novas - Valora Minas, que vai destinarem recursos para investimento estadual no complexo hospitalar de Minas.Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e aprovado em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de setembro de 2020, orepresenta a reestruturação da antiga, vigente desde 2003.De acordo com o Executivo, o projeto tem como objetivo ampliar oaos serviços hospitalares do Governo do Estado,a qualidade do atendimento nessas instituições,respostas às necessidades em saúde da população mineira, além dee dar mais eficiência à alocação de recursos.“O Valora Minas vem para redistribuir eas verbas da saúde. Para cada região do estado, estaremos analisando a realidade e destinando mais recursos. O que queremos pós-pandemia são melhorias nos indicadores de saúde, filas menores, mais pessoas tratadas adequadamente, mais vidas salvas. Isso o que queremos com o sistema de saúde de Minas Gerais”, afirmou o governador.Minas Gerais tem 480que prestam serviços para o Sistema Único de Saúde (SUS).Deste total, considerando os recursos estaduais investidos, 227 instituições estão vinculadas a algum programa estadual e, portanto, recebem recursos do Tesouro.Entretanto, cada um dos programas possui indicadores e instrumentos de repasse próprios - o que, segundo o Governo de Minas -a formação de umada gestão de recursos.De acordo com o Governo de Minas, a estrutura proposta peloleva em consideração as necessidades da população,nade recursos entre as regiões emetodológicos para mensurar a eficiência do investimento.As oficinas de implantação do programa, que começam a partir do dia 29 de junho nas macrorregiões de saúde do estado, contarão com a participação de representantes do nível central da SES-MG, das Unidades Regionais de Saúde e de gestores municipais.Por meio dos encontros, serão definidos os beneficiários do Valora Minas e o montante alocado, otimizando a organização da assistência em saúde.