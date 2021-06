Governo de MG distribui mais de 156 mil kits intubação para 73 cidades

Remédios são distribuídos de acordo com os estoques de cada hospital (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) intubação em 97 unidades hospitalares, de 73 municípios mineiros. Os repasses começaram na última quarta-feira (16/6). A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) anunciou nesta sexta-feira (18/6) que iniciou a distribuição de novos kits sedativos paraem 97 unidades hospitalares, de 73 municípios mineiros. Os repasses começaram na última quarta-feira (16/6).

Segundo a SES-MG, os insumos são suficientes para cobertura de quatro a dez dias e os medicamentos são disponibilizados semanalmente, de acordo com o monitoramento de estoque periódico. Que é feito junto ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG).

Também é monitorado o abastecimento de remédios nas redes públicas e privadas de assistência médico-hospitalar, que devem informar regularmente à SES-MG sobre estoques disponíveis de medicamentos e insumos.

Ainda de acordo com a SES-MG, o monitoramento é feito a partir da autodeclaração e preenchimento de formulário. Assim que cada remessa chega ao estado, o resultado do monitoramento semanal é analisado para distribuição aos hospitais em situação mais crítica e conforme disponibilidade do estoque. A sugestão de distribuição é validada junto a uma comissão da Secretaria e do Cosems-MG.

Os remédios Propofol, Midazolam e Diazepam foram adquiridos pelo governo de Minas e o Fentanil, pelo governo federal.

*Estagiária sob supervisão da eitora-assistente Vera Schmitz