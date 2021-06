Com 100% dos leitos UTI ocupados, Passos amplia horário de supermercados

Em Passos, novo decreto mantém o município na onda vermelha; Santa Casa está com os leitos de UTI 100% ocupados por pacientes (foto: SCMP/Divulgação)



Nas padariais, o consumo de alimentos também só é permitido até as 19h. Após esse horário, apenas no sistema delivery.



O comércio em geral poderá funcionar se segunda a sábado, das 6h às 18h. No final de semana passado, em razão do Dia dos Namorados, o horário foi estendido pelo município até as 19h.



Passos continua na onda vermelha do Programa Minas Consciente, mas o município, a qualquer tempo, poderá regredir para a onda roxa por determinação do Governo de Minas, caso os indicadores de avaliação epidemiológica ativos continuem a aumentar.



Segundo a prefeitura, a migração para a onda roxa se dará de forma automática sem necessidade de expedição de novo Decreto, devendo ser estritamente observadas as diretrizes da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19.



Bares, restaurantes e lanchonetes poderão funcionar de segunda a domingo, até as 19h, Após esse horário, apenas delivery (sem retirada no balcão) , até as 23h59.



O novo decreto proíbe a prática de esportes coletivos, em área privadas ou públicas, em decorrência da impossibilidade de manutenção do distanciamento como forma de controle e prevenção do contágio.



Atividades religiosas, celebrações, cultos ou missas poderão ocorrer diariamente até às 21h, com intervalo mínimo de 2 minutos entre as celebrações.



COVID em Passos



De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado nessa sexta-feira (18/06) à noite, desde o início da pandemia Passos registrou 262 mortes, 8.916 casos positivos de COVID-19, 8.401 casos recuperados, 211 em recuperação e 42 hospitalizados. Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), apenas um paciente aguardva um leito para internação.