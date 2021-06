Faróis apagados de veículos levam polícia a prender traficantes

As 176 barras de maconha estavam escondidas nos porta-malas dos dois carros (foto: PMMG/dIVULGAÇÃO)

Apagar os faróis de dois carros, um Renault e um Ford Fiesta, ao sair da BR-381, e entrar na cidade, no Bairro Parque Veneza, em Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce, foi o suficiente para chamar a atenção da Polícia Militar, que apreendeu 176 barras de 1kg de maconha.

As prisões aconteceram dentro da Operação Narco Brasil. Policiais militares faziam o patrulhamento do Bairro Parque Veneza quando avistaram os dois veículos e estranharam a atitude dos motoristas, pois não é normal dirigir à noite com as luzes apagadas.





Imediatamente, os policiais sairam em perseguição aos veículos e emitiram alerta pelo rádio da viatura. Os veículos foram cercados. As 176 barras de maconha estavam escondidas nos porta-malas. Dois celulares também foram apreendidos.