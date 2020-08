Uberaba faz a maior apreensão de drogas do ano: 2 toneladas e meia de maconha

Foram, aproximadamente, 2 toneladas e meia de maconha, encontradas em tabletes (foto: Tulio Micheli/Divulgação)

Em uma operação conjunta das polícias Militar e Civil de Uberaba foram apreendidas na tarde desse sábado (08) aproximadamente 2 toneladas e meia de maconha, encontradas em tabletes, atrás de uma casa, situada em fazenda à margem da BR-050.

Três suspeitos foram presos, sendo dois homens e uma mulher, que seriam do estado de, de onde a droga teria saído com destino a Uberaba. Segundo informações, os suspeitos teriam atuado como ‘batedores’ (ou seja, vieram em um carro que acompanhou um caminhão ainda não identificado, onde estaria toda a droga).



Segue rastreamento para identificar o proprietário da fazenda onde toda a droga foi encontrada pela patrulha rural da PM, após trabalhos dos serviços de inteligência da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e Antidrogas (Deccoad) e da 5ª Região de Polícia Militar (5ª RPM).



Segundo informações do delegado Leonardo Cavalcanti, responsável pela Deccoad, também foram apreendidos o carro usado pelos ‘batedores’, celulares, cerca de 2 mil guaranis, moeda do Paraguai e aproximadamente R$ 1 mil.



“Estou há sete anos na PC e não me lembro de uma apreensão tão grande como essa em Uberaba. Isso veio num caminhão que não identificamos ainda. A droga havia sido deixada há pouco tempo atrás de uma casa e não tinha ninguém no local. O proprietário da fazenda está sendo procurado. Outras pessoas podem ser identificadas. Nós vamos chegar nos efetivos donos da droga”, disse o delegado Leonardo Cavalcanti.



Cerca de meia tonelada de maconha foi apreendida na noite desta sexta-feira (07). 561 quilos de maconha foram apreendidos pela Patrulha Rural da Polícia Militar de Uberaba, em conjunto com o Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na região da BR-262, perímetro de Uberaba.



Dois suspeitos foram presos, além de apreendidos dois veículos, um Fiat Palio Weekend e um Volkswagen Saveiro. Segundo informações da PRF, depois das prisões, os policiais retornaram até o ponto em que a operação teve início, numa estrada vicinal e no terreno de uma fazenda, foram localizadas lonas sujas de graxa, onde escondiam os aproximados 500 quilos de maconha, em tabletes.