Suspeito de matar ex-companheira em Baependi é indiciado por feminicídio

As roupas e um pedaço de colchão identificados como sendo da vítima estavam junto com a ossada e o restante do corpo em decomposição (foto: Polícia Civil de Minas Gerais/Divulgação)

Foi concluído o inquérito que apura a morte de Cristina dos Santos Maciel, de 45 anos, em Baependi, no Sul de Minas. O corpo da mulher foi encontrado em uma cova rasa na zona rural, na divisa entre a cidade e São Tomé das Letras, em abril deste ano. O ex-companheiro dela foi indiciado por feminicídio e ocultação de cadáver.

denúncia anônima de indícios de uma possível cova na zona rural, na estrada que liga Baependi a São Tomé das Letras. No dia 23 de abril deste ano, os policiais encontraram os restos mortais que poderiam ser da vítima , após umaanônima de indícios de uma possível cova na zona rural, na estrada que liga Baependi a São Tomé das Letras.

As roupas e um pedaço de colchão identificados como sendo da vítima estavam junto com a ossada e o restante do corpo em decomposição.

O laudo que comprovou que o corpo era de Cristina foi entregue esta semana e o inquérito finalizado.

O suspeito foi preso preventivamente em dezembro do ano passado e está no Presídio de São Lourenço, também no Sul de Minas.

A defesa dele não foi encontrada para comentar o caso.