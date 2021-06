MP recomenda suspensão de vacinação para pessoas de 50 a 60 anos em Itaúna

Vacinação pode ser interrompida em Itaúna (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Ministério Público de Minas Gerais recomendou à Secretaria Municipal de Saúde e ao Poder Executivo de Itaúna, cidade da Região Centro Oeste de Minas, a suspensão da vacinação contra COVID-19 para pessoas de 50 anos ou mais, que está marcada para a próxima semana – segunda (21) e terça-feira (22).



A recomendação acontece um dia depois de denúncias de que haveria um link paralelo ao site oficial da prefeitura de Itaúna para o cadastro de vacinação.

site da prefeitura de Itaúna –



O cadastro para as duas mil doses de vacinas (1.260 da Pfizer e 740 da AstraZeneca), que estava aberto para pessoas de uma faixa etária de 50 a 60 anos (última idade vacinada no município), foi esgotado em poucos minutos.

A resposta do município, ainda na tarde de ontem, às denúncias de irregularidades foi de que o site teria sofrido "milhões de acessos" e que o "link paralelo" realmente estaria acessando diretamente a página do formulário do site, mas teria sido divulgado por pessoas que fizeram o cadastro e compartilharam o link.



De acordo com a justificativa da prefeitura, não teria havido participação de funcionários públicos nesta divulgação do link paralelo.





O Ministério Público recomenda ainda que seja esclarecido qual foi o procedimento de cadastramento da população, encaminhando documentação comprobatória, com um prazo de 24 horas para encaminhamento da documentação solicitada e para resposta se a recomendação será acatada ou não.

Recomendação do Ministério Público para suspender vacinação em Itaúna/MG (foto: Reprodução)

Prefeito não deve acatar recomendação

Uma reunião acontece nesta tarde entre representantes do Ministério Público, o secretário de Saúde de Itaúna, Fernando Meira, e integrantes do setor de TI do município para tratar sobre a recomendação.

O Secretário de Saúde de Itaúna, Fernando Meira, afirmou ao Estado de Minas que pretende esclarecer a situação com o MP e que acredita que a suspensão seria prejudicial ao processo de vacinação no município.



"Temos ciência dos problemas que aconteceram no dia de ontem (16/6) em relação ao cadastro de vacinação para pessoas acima de 50 anos, porém, sabemos da lisura do processo e da impossibilidade de ter ocorrido algum tipo de fraude ou de manipulação desse cadastro. Iremos nos reunir com o MP juntamente com o procurador geral e o pessoal da TI, quando teremos a oportunidade de apresentar todos os relatórios referentes aos acessos realizados, ao tipo de cadastro que é feito e esperamos que com isso a gente consiga esclarecer as dúvidas existentes e consigamos alterar essa recomendação do Ministério Público, visto ao provável impacto sanitário e o impacto que um cancelamento dessa monta teria na vida de tantas pessoas aqui do município", explicou o Secretário.

Fontes da prefeitura disseram que o prefeito de Itaúna, Neider Moreira (PSD), não estaria disposto a acatar a recomendação do MP. Uma resposta oficial da prefeitura deve ser divulgada ainda hoje.

Confusão para o cadastro

A grande procura dos moradores de Itaúna pela vacinação contra COVID-19 para pessoas com 50 anos completos ou mais tirou do ar o site da prefeitura e gerou indignação e denúncias de fraude. Apenas duas mil doses de vacinas foram disponibilizadas para a população de 50 a 60 anos.



As denúncias surgiram depois que pessoas começaram a compartilhar em grupos de WhatsApp uma mensagem com endereço na web com acesso direto para o link do formulário de cadastro.

Confira a mensagem compartilhada com o link de acesso ao formulário:

Link direcionava o acesso diretamente para o formulário de cadastro para vacinação (foto: Reprodução da internet)

Diante das reclamações e denúncias que foram feitas durante todo o dia nas redes sociais, a vereadora Márcia Cristina (PATRIOTA) registrou, ainda na tarde de ontem (16/6), uma denúncia no Ministério Público pedindo apuração sobre o suposto "link paralelo"





Milhões de acessos e link para o cadastro

A prefeitura de Itaúna emitiu uma nota de esclarecimento informando que houve "milhões de acessos ao site" causando a queda e instabilidade do mesmo.



De acordo com a nota, "pessoas de outras cidades, que não se atentaram às informações de que o cadastro era exclusivo apenas para moradores de Itaúna, tentaram se inscrever e sobrecarregaram o sistema, gerando lentidão e quedas de conexão".



A prefeitura reconheceu que o link realmente estava direcionando para o formulário de cadastro de vacinas, mas que foi compartilhado por pessoas que conseguiram fazer o cadastro e não por funcionários da públicos.

Normalmente, entretanto, conforme a imagem abaixo, a medição do tráfego do site da prefeitura é de 88mil acessos por mês.

Média de acessos no site da prefeitura de Itaúna é de 88 mil/mês (foto: Reprodução/Traffic overview)

Outros problemas

O anúncio de que o cadastro para pessoas com 50 anos ou mais seria aberto nessa quarta-feira, foi feito somente na manhã de terça-feira (15/6).



A divulgação informou que o cadastro seria aberto a partir das 8h. Entretanto, somente a partir das 7h da quarta-feira foi disponibilizado link no site da prefeitura com a informação de que o cadastro seria aberto a partir das 9h, e não a partir das 8h, conforme havia sido divulgado.



A instabilidade no site começou por volta das 8h e durou por toda a manhã de quarta-feira.





Apenas 2 mil doses das vacinas Pfizer (1260 doses) e AstraZeneca (740 doses) foram disponibilizadas.

Veja algumas manifestações da população de Itaúna e denúncias de fraude:

População denunciou possível fraude e link paralelo para cadastro da vacinação contra Covid em Itaúna (foto: Redes sociais/Reprodução )

Indignação tomou conta das redes sociais em Itaúna ontem contra possível fraude em cadastro para vacinação contra Covid (foto: Redes sociais/Reprodução)

Confira a nota da prefeitura na íntegra: