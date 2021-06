Apenas uma cidade na Zona da Mata retoma as aulas presenciais nas escolas

Retorno das aulas presenciais será gradual e com protocolos em escolas estaduais de Minas (foto: Divulgação/Agência Minas)

São João Nepomuceno é a única cidade da Zona da Mata mineira a retomar as atividades presenciais em escolas estaduais. O governo de Minas divulgou nesta semana um cronograma e protocolos para o retorno presencial de profissionais da educação e alunos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, somente as escolas localizadas em municípios que estão em onda verde ou amarela do Plano Minas Consciente estão autorizadas ao retorno presencial , desde que não tenham restrições por parte das prefeituras.

A retomada será de forma híbrida, gradual e facultativa das atividades presenciais na rede estadual de ensino.

Sendo assim, segundo o governo de Minas, 107 escolas em 37 municípios mineiros iriam retornar às atividades presenciais. Nesta semana, seria a vez dos professores e demais profissionais; e na próxima segunda-feira (21), seriam os alunos.

Conforme o planejamento, a volta será gradual, começando com as turmas de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Porém, os pais ou responsáveis podem optar por não liberar o estudante ao ensino presencial, mantendo o regime totalmente remoto atual.

De acordo com a lista divulgada, quatro municípios voltariam com as atividades presenciais em oito escolas estaduais, na Zona da Mata. Os municípios são: Belmiro Braga, São João Nepomuceno, Mar de Espanha e Santos Dumont.

Mas, após a apuração da reportagem, somente São João Nepomuceno realmente vai seguir o planejamento do Estado de retorno presencial, pois não apresentou restrições.



Conforme nota, a Secretaria de Estado de Educação aguarda orientações e decretos das outras respectivas prefeituras para tentar o retorno das atividades.



Em Mar de Espanha, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação relata que não retornará ao sistema presencial devido à situação da pandemia que ainda preocupa. O município deverá emitir novo decreto em poucos dias.

Em vídeo publicado na internet, a secretária de Educação de São João Nepomuceno, Belkis Cavalheiro Furtado, informa que as escolas gerenciadas pelo município também vão retornar às atividades presenciais, de forma gradual, iniciando pelas creches.



O município informa ainda que todos os profissionais de educação deverão ser vacinados ainda nesta semana com ao menos a 1ª dose da vacina contra COVID-19.

“Vamos seguir todos os protocolos de segurança, mas os pais que não se sentirem seguros podem continuar com os filhos no formato remoto”, esclarece a secretária.





São João Nepomuceno acumula 28 mortes em decorrência da COVID-19.