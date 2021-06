COVID-19: acesso ao Cristo em Poços de Caldas é fechado após aglomerações

Imagens de aglomerações no Cristo foram compartilhadas (foto: Redes Sociais/Divulgação)

O acesso ao Cristo em Poços de Caldas, no Sul de Minas, precisou ser fechado após registro de aglomeração neste domingo (13/6). Imagens de turistas aglomerados na rampa de voo livre repercutiram na cidade.



Fiscais da prefeitura interditaram o acesso ao Cristo (foto: Redes Sociais/Reprodução )



De acordo com a prefeitura, imagens de turistas aglomerados na rampa de vôo livre repercutiram na cidade. Por volta do meio dia deste domingo (13/6), os ficais foram até o local e fecharam o acesso ao Cristo Redentor.

“Um alerta, o Cristo está congestionado, tem duas viaturas da GM e uma tentando segurar os carros na subida, mas lá em cima tem carro estacionado na estrada. Tá perigoso e uma tremenda aglomeração. Os turistas devem estar despedindo da cidade”, disse moradora nas redes sociais.

Outros pontos também foram interditados pela prefeitura. “O intuito é esse, unir forças. Se o povo não tem responsabilidade para entender da gravidade que estamos passando, fiscalização, proibição”, comentou outra moradora nas redes sociais.

Poços de Caldas soma 10.871 pessoas infectadas pela COVID-19 e 347 mortes em decorrência do novo coronavírus. Desses contaminados, 112 pacientes estão internados no município, sendo 54 em UTI. Na última sexta-feira (11/6), a prefeitura divulgou um novo decreto restringindo horário de funcionamento de estabelecimentos durante a semana e limitando serviços aos fins de semana. A microrregião também segue as regras públicas.

Aglomerações

Em abril deste ano, o mesmo aceso ao Cristo precisou ser fechado depois que uma foto tirada por tripulantes da aeronave da Polícia Militar flagrou centenas de carros enfileirados no local. Na época, a prefeitura colocou manilhas e correntes para impedir o trânsito na estrada.