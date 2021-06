Obra da Cemig vai interditar parcialmente Anel Rodoviário de BH

Trânsito no Anel pode ficar carregado neste domingo (13/6), com interdição parcial (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma manutenção no Anel Rodoviário de Belo Horizonte vai interditar parcialmente o trânsito na pista no próximo domingo (13/6). O serviço, realizado pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), será na altura dodo Anel, perto ao bairro Caiçara e do Posto Carijó, na região Noroeste da capital.A manutenção está programada para ocorrer dase só haverá tráfego em duas pistas nas vias principal e marginal, no sentido Rio de Janeiro, já que os cabos estão sobre a pista de trânsito.