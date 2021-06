Adolescente estava na direção de uma caminhonete quando bateu. Segundo a polícia, ele fugiu do local (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Polícia Civil concluiu que um adolescente de 17 anos causou um Serra Verde, em BH, que deixou um morto e nove feridos. Ele foi indiciado por três atos infracionais. concluiu que um adolescente de 17 anos causou um engavetamento na noite de 21 de março na MG-010 , no Bairro, em BH, que deixou um morto e nove feridos. Ele foi indiciado por três atos infracionais.









Foram atribuídos ao adolescente os atos infracionais análogos a homicídio culposo, lesão corporal na direção de veículo automotor e evasão do local de acidente.





“Conforme apurado pela equipe da Delegacia Especializada de Investigação de Ato Infracional em Belo Horizonte, o adolescente dirigia uma caminhonete quando ocasionou o engavetamento com outros quatro veículos. Ao todo, nove pessoas ficaram feridas, entre elas, um idoso de 85 anos, que voltava para casa com a filha e o genro. O homem morreu no local, enquanto o casal ficou gravemente ferido. Ocupantes de outros veículos também precisaram de atendimento médico. Após o acidente, o adolescente fugiu do local”, detalhou a Polícia Civil de Minas Gerais.





Na época, uma testemunha informou ao Corpo de Bombeiros que um cavalo atravessou a pista, fazendo com que um Corsa freasse bruscamente. Em seguida, a caminhonete conduzida pelo adolescente bateu na traseira desse carro.





Segundo a polícia, o caso será encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e, de lá, para a Justiça mineira, que será responsável por determinar a medida socioeducativa a ser aplicada.