Engavetamento entre cinco carros deixa uma pessoa morta na MG-10, em BH

Colisão entre veículos teria sido por causa de um cavalo que atravessou a MG-10 (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)









Uma testemunha informou ao chefe das equipes dos bombeiros que um cavalo atravessou a pista, fazendo com que um veículo, modelo Corsa, freasse bruscamente. Uma pick-up modelo Amarok que vinha logo atrás não conseguiu parar e colidiu na traseira do primeiro carro.

Umenvolvendo cinco carros deixou uma pessoa morta na noite deste domingo (21/03) na, na altura do Bairro Serra Verde, na Região de Venda Nova, em. De acordo com o, três vítimas ficaram presas às ferragens, mas uma delas acabou morrendo ainda no local.