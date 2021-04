Engavetamento no Anel Rodoviário em BH deixa ao menos três feridos

Engavetamento no Anel Rodoviário sentido Contagem envolvendo cinco veículos. (foto: CBMG/Divulgação)

Umenvolvendonoemna altura do Bairro Engenho Nogueira, em frente ao Motel Del Rey, sentido Contagem, complicou o trânsito no local, na manhã desta sexta-feira (9/4). Até o momento, foram registradas quatro vítimas com ferimentos leves, que alegaram dores no tórax, pescoço, coluna e uma com corte no pé.Segundo informações, trêsainda terão que ser removidos da via pela BHTrans, e o trânsito foi interditado.A Polícia Rodoviária Estadual e o SAMU já estão no local para prestar os primeiros socorros. Não se sabe ainda as causas do