Com moto roubada, homem é detido ao fugir pela contramão no Anel Rodoviário

Foto da viatura da Polícia Militar, que apreendeu a moto. (foto: Polícia Militar de Minas Gerais)



Uma viatura da Polícia Militar fazia patrulhamento na região do Anel Rodoviário quando os militares observaram um motociclista sem capacete pilotando uma Yamaha Factor vermelha.



Os militares então fizeram sinal para que o condutor parasse a moto, mas o homem não parou, fez uma manobra brusca de retorno e trafegou em alta velocidade na contramão da marginal no Anel, sentido Vitória/Rio de Janeiro, colocando em risco a própria vida e a de outros motoristas. Um jovem de 18 anos foi preso no início da noite deste domingo (21/2) depois de pilotar pela contramão no Anel Rodoviário para tentar escapar de uma abordagem policial. A moto que ele pilotava era roubada.





Houve perseguição e os militares conseguiram interceptar o rapaz na Rua Vila Real, no Bairro São Francisco, na região da Pampulha.





Segundo a PM, o motociclista era um jovem de 18 anos. Consultando a placa da moto, os militares descobriram que ela havia sido roubada no dia 10 de fevereiro e usada em um assalto a um posto de gasolina no mesmo dia, na Avenida Américo Vespúcio, no Bairro Aparecida.



Naquela ocasião, o motociclista chegou como se fosse abastecer, passando na bomba, com um homem na garupa. Quando o funcionário do posto chegou para atendê-los, o piloto da moto anunciou o assalto, sacando uma arma de fogo. Não houve troca de tiros ou feridos.





Interrogado sobre a origem da moto, o jovem de 18 anos disse ter "pegado emprestado" com um amigo. Segundo investigações da polícia, este 'amigo' seria um homem de 25 anos, que diz ter comprado a moto por R$ 1.500 em um bazar realizado em uma rede social. Ele alega que fez a retirada do veículo em frente ao Shopping Estação, na Região Norte da capital.





Os dois suspeitos foram detidos. O jovem de 18 anos pode responder a processo por colocar a vida das pessoas em risco. Já o homem de 25 anos pode responder por receptação de produtos roubados.