Ônibus pega fogo e provoca lentidão no Anel Rodoviário; não houve vítimas

Incêndio ocorreu próximo à passarela de pedestres do Bairro Olhos D´Água (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um ônibus pegou fogo na noite desta sexta-feira (5/3) no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Olhos D´Água, na Região Oeste de Belo Horizonte, e provocou congestionamento de dois quilômetros na BR-040. Não houve vítimas.



A corporação foi acionada às 19h45 para controlar as chamas, mas o coletivo estava todo destruído quando o fogo começou a ser apagado.



O motorista relatou que, depois de ameaça de pane elétrica, ele se dirigiu ao acostamento do Anel Rodoviário e pediu que todos os passageiros deixassem rapidamente o interior do veículo.

Além das chamas, houve derramamento de óleo na pista. A corporação ajudou a limpar a via e a dar fluxo ao trânsito.





No momento do incêndio, uma das faixas foi interditada no sentido Vitória. O fluxo começou a ser liberado somente depois das 21h.