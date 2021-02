Engavetamento com oito veículos complica trânsito no Anel Rodoviário

Carro bateu em mureta do Anel Rodoviário e causou o engavetamento dos outros veículos (foto: Reprodução/Google Street View)





08:37 - 18/02/2021 PF percorre 39 cidades mineiras contra fraudes no Auxílio Emergencial motorista de um Fiat Linea preto perdeu o controle da direção e bateu na mureta de proteção do viaduto sobre a Rua Pará de Minas e Avenida Ivaí. Na sequência, um motociclista não conseguiu parar e bateu no carro. Pessoas que passavam pelo local acionaram o socorro para atender as vítimas e a Polícia Militar para isolar o local.



Na sequência de acidentes, oito veículos foram envolvidos: uma carreta, dois caminhões, duas motos, dois carros e uma van.





Segundo o Major Douglas, da Polícia Militar, 'o acidente só teve uma vítima com ferimentos leves, que foi levada para o Hospital João XXIII'’.





Às 6h40, o trânsito foi liberado em somente uma pista do anel, devido ao desprendimento do baú de um dos caminhões, sendo necessário fazer a retirada da carga da pista. A guarnição isolou o local e verificou se havia risco de explosão dos veículos devido aos acidentes. A equipe liberou o trânsito das pistas por volta das 9h56.



*Estagiária sob supervisão dop subeditor Daniel Seabra

Um engavetamento envolvendo oito veículos, causado por uma sequência de acidentes, por sorte, deixou somente uma pessoa ferida, e sem gravidade no Anel Rodoviário, em, no sentido Vitória. O acidente ocorreu no início da manhã desta quinta (18/02), por volta das 5h30, na altura dos bairros Padre Eustáquio e Carlos Prates, no viaduto da Praça São Vicente. Chovia bastante.