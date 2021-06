PM inicia operação com força-tarefa atuando em todo o estado

Operação foi lançada em todo estado simultaneamente (foto: PMMG/Divulgação/ ) Operação Alferes Tiradentes em todo o estado. O objetivo é reforçar o policiamento dos municípios, cumprir mandados de busca e apreensão, combater o crime, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e roubo de veículos. A Polícia Militar de Minas Gerais lançou nesta segunda-feira (7/6) aem todo o estado. O objetivo é reforçar o policiamento dos municípios, cumprir mandados de busca e apreensão, combater o crime, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e roubo de veículos.

Segundo o diretor de Apoio Operacional da PMMG, coronel Flávio Godinho, os policiais que trabalham na parte administrativa também estarão nas ruas para reforçar o policiamento em todos os 853 municípios do estado.

“O trabalho será 24 horas, a partir de hoje, até o dia 10, às 6h. Neste período, a PM vai reforçar o policiamento que já tem, mas com o apoio de mais militares, implemento de tecnologia e, inclusive, apoio das aeronaves”, disse o coronel.

O aumento nas blitzes é uma das ações programadas. “Essa operação tem foco distinto em diversos locais. Através da Polícia Rodoviária, vamos implementar mais segurança nas rodovias e nas divisas com outros estados. Vamos intensificar as blitzes, com apoio do canil da PM, para localizar drogas, armas e munições”, explicou o coronel Godinho.

Em Belo Horizonte, a quantidade de policiais nas ruas será diferente e contará com todos os militares da administração e alunos da Academia de Polícia para reforço nas ações.

A operação faz parte das comemorações de aniversário da PMMG, que completa 246 anos em 9 de junho.

*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte