São Tomé das Letras registra a segunda morte por COVID-19

Paciente de 46 anos morre vítima da COVID-19 em São Tomé das Letras (foto: Prefeitura de São Thomé das Letras/Divulgação) Prefeitura de São Tomé das Letras, no Sul de Minas, publicou nota de pesar para informar a segunda morte por COVID-19 na cidade. A vítima é um homem de 46 anos que estava internado em Três Corações. O município chegou a ganhar fama de seguro quando ficou quase de, no Sul de Minas, publicou nota de pesar para informar a segunda morte porna cidade. A vítima é um homem de 46 anos que estava internado em Três Corações. O município chegou a ganharfama de seguro quando ficou quase oito meses fechado e barrou a entrada de turistas

De acordo com a prefeitura, Giovani Rezende, de 46 anos, estava internado no Hospital São Sebastião, em Três Corações, também no Sul de Minas, desde o dia 24 de maio.

São Tomé das Letras soma mais de 200 pessoas infectadas pelo novo coronavirus e duas mortes. Nos últimos 10 dias, foram cerca de 30 casos positivos e mais uma morte. O prefeito da cidade, Tomé Reis Alvarenga, gravou um vídeo para alertar a população sobre o avanço da COVID-19.

“Todas as medidas que estamos tomando são para evitar o fechamento da cidade. Vamos soltar um novo decreto com poucas restrições, mas precisamos que elas sejam eficazes. Temos vários profissionais de saúde contaminados, que não estão em festas, e sim exercendo suas funções, trabalhando para cuidar da gente. Hoje, estão fazendo quarentena por irresponsabilidade de outros. Por isso, contamos com vocês para não fechar a cidade", diz.

O último documento público permite apenas 25% da capacidade nos bares, restaurantes e hotéis. Esses estabelecimentos podem funcionar até as 21h e após esse horário o atendimento é por delivery e a venda de bebida alcoólica está proibida.

Turistas barrados

São Tomé das Letras chegou a ganhar fama de segura contra o novo coronavírus após ficar quase oito meses fechada para turistas. O município teve casos suspeitos em agosto do ano passado quando um médico infectado, de outra cidade, fez atendimento no local. Mas 15 pacientes foram testados e os exames deram negativo.

Em outubro do ano passado, um grupo de empresários obteve liminar na Justiça pedindo a volta de turistas na cidade. O documento foi expedido pela juíza Fernanda Machado de Souza Leite, da 2ª Vara Cível da comarca de Três Corações. A magistrada entendeu que a cidade se enquadra na onda amarela do Programa Minas Consciente, do governo do estado, e, por isso, tem condições de fazer a retomada do turismo.

Moradores protestaram contra a decisão da Justiça, e a prefeitura recorreu. A liminar chegou a ser suspensa pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Gilson Soares Lemes. Mas o pedido de suspensão foi negado pela desembargadora-relatora, Maria Inês Souza, nos autos dos recursos do agravo de instrumento, e, em 15 de outubro, a cidade voltou a receber turistas.