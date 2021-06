Adolescentes brigam em estacionamento de um shopping em Varginha

Homem que tentou separar briga entre adolescentes em shopping de Varginha foi agredido e hospitalizado (foto: Reprodução) Um homem de 44 anos foi agredido após tentar separar uma briga envolvendo adolescentes que participavam de um rolezinho no estacionamento de um shopping em Varginha, no Sul de Minas, na noite desse sábado (5/6). Após a confusão, dois menores foram apreendidos e a vítima de 44 anos foi levada ao hospital da cidade.



Na sequência, a PM assistiu as imagens do circuito de monitoramento e identificou os alguns dos envolvidos na confusão generalizada. Dois menores, de 14 e 16 anos, foram apreendidos no local. Um terceiro conseguiu fugir.



Briga entre grupos

Os menores teriam dito para PM que a confusão foi entre dois grupos e que o homem teria tentado separa a briga, quando foi agredido. A Polícia Militar não soube dizer o motivo da briga entre os adolescentes. Os menores apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade. “Juntamente com suas mães para devidas providências”, diz.

Imagens de parte da confusão circularam nas redes sociais. Um vídeo mostra duas adolescentes brigando e o pessoal em volta dando risada.





“Estes aborrecentes não têm limites, mas na verdade temos que ter o entendimento de que a real culpa de serem assim não é deles, mas sim dos pais que são permissivos em excesso desde o berço, que ficam contra professores que chamam a atenção, que ficam contra qualquer um ou situação que venha a chamar a atenção por algo de errado que a criança faça. Aí crescem sem noção de limites, de respeito, de responsabilidades”, comentou morador em publicações feitas em redes sociais.

Agredido foi hospitalizado

O Via Café Garden Shopping informou, por meio de nota, que o fato foi resultado de um conflito entre adolescentes e, assim que tomou conhecimento do ocorrido, a equipe de segurança conteve a situação.

“O shopping salienta ainda que de imediato, a Polícia Militar foi acionada, que agiu apreendendo dois menores. O empreendimento informa também que o homem agredido durante a ação, recebeu os primeiros atendimentos médicos pelo bombeiro civil do shopping e, logo em seguida, se encaminhou para um atendimento especializado em um hospital da cidade, onde fez exames e foi liberado. O centro de convivências segue acompanhando o caso e colaborando com as autoridades locais”, ressalta.