Varginha restringe comércio e usa drones em fiscalização durante o feriado

Varginha ultrapassou os 11 mil casos de COVID-19 e vai usar drones na fiscalização (foto: Wikepedia Commons/Reprodução)

A Prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, decidiu restringir o funcionamento do comércio e vai usar drones para intensificar as fiscalizações no combate à COVID-19 durante o feriado de Corpus Christi. Novo decreto foi publicado nesta quarta-feira (2/6), dia em que a cidade somou mais 151 casos positivos do novo coronavírus e mais uma morte.

O documento restringe o funcionamento do shopping no domingo (6/6). Os restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, lojas de conveniência e estabelecimentos congêneres, inclusive os que possuem entrada pelas áreas externas do shopping, podem funcionar todos os dias, das 9h às 22h30, com entrada permitida até as 22h.

“Após às 22h30, são autorizados a funcionar apenas na modalidade de entrega em domicílio (delivery). Com exceção da praça de alimentação”, diz o documento.





A prefeitura proibiu músicas ao vivo ou qualquer tipo de entretenimento nos estabelecimentos, além de distribuição, venda, comercialização, retirada e entrega em domicílio de quaisquer bebidas alcoólicas, entre 22h30 e 5h, todos os dias da semana.

O comércio considerado não essencial pode funcionar das 9h às 18h30, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 14h aos sábados. A prática de esporte coletivo também foi proibida aos domingos.

Drones na Fiscalização

A prefeitura vai usar drones para intensificar as fiscalizações em combate à COVID-19 durante o feriado de Corpus Christi. A operação começa nesta quarta-feira (2) e segue até o domingo (6) com 60 agentes da Polícia Militar, Guarda Civil, Vigilância Sanitária, Setor de Posturas e Vigilância Ambiental.



O trabalho vai acontecer na cidade e na zona rural.

“Será uma grande ação, vamos colocar todos os nossos fiscais nas ruas. Além disso, a Polícia Militar ganha reforço com a vinda de 30 policias de Lavras. Pedimos às pessoas que respeitem nossos protocolos. Eventos festivos continuam suspensos”, ressalta o prefeito Vérdi Lúcio Melo.

Segundo a prefeitura, em caso de desrespeito ao decreto, os infratores poderão ser multados e estabelecimentos interditados.



“As denúncias podem ser encaminhadas para o Disk Denúncia através do telefone (35) 99107-4735”, afirma assessoria de imprensa.