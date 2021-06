Escolas de Passos recebem verduras e legumes da agricultura familiar

Produtos frescos da agricultura familiar foram entregues aos pais, em razão da pandemia (foto: Assessoria de Comunicação/PMP) Passos, região Sudoeste de Minas Gerais.

As escolas municipais Hilarino Moraes, Luzia de Abreu, Francina de Andrade e os Cemeis (Centro Municipal de Educação Infantil) Múcio de Alencar Viana e Professora Pioleti Piassi Nogueira já receberam os produtos, entregues pela Secretaria Municipal de Educação.



Como as aulas estão suspensas, pais ou responsáveis pelas crianças retiraram o kit a que tinham direito na própria escola, respeitando-se os protocolos sanitários em razão da pandemia.



A ação teve solicitação do Conselho de Alimentação Escolar, na ata nº 2 do dia 29 de abril, e busca distribuir um kit com produtos oriundos da agricultura familiar.



O feijão distribuído nos primeiros kits já era produto vindo desta agricultura. “Nos cronogramas semanais de atividades pedagógicas serão acrescentadas atividades de incentivo ao consumo desses produtos, com o objetivo de ajudar nos bons hábitos alimentares”, afirmou a secretária de Educação, Jane Hespanhol.



A compra institucional da agricultura familiar, com verba específica destinada pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), é parte de um processo que reconhece a necessidade de se pensar em uma forma de produção de alimentos que atenda às demandas nutricionais da população e garanta o desenvolvimento social e econômico dos agricultores familiares, a partir de formas alternativas de produção e comercialização de alimentos.