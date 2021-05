Falta de vacinas impede PBH prever data para imunização abaixo de 59 anos

(foto: Profissional da área da saúde prepara seringa para aplicação do imunizante em posto de BH)



A vacinação de pessoas com comorbidades abaixo dos 59 anos, iniciada em maio, acendeu uma esperança de que a imunização pudesse se estender às pessoas dessa faixa etária sem as complicações. Mas, ao que tudo indica, ainda deve demorar o momento para imunização dos adultos em Belo Horizonte.

Segundo a pasta, o Ministério da Saúde, em normativa, indicou que a possibilidade de abertura da vacinação para pessoas fora dos grupos prioritários, com idade de 59 anos e menos, deve ocorrer com a finalização ou avanço na imunização dos grupos contemplados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.

A SMS informou ainda que o próximo grupo que deve ser vacinado são pessoas com deficiência, que não são beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada. Outro grupo serão os professores do ensino fundamental.



O cadastro para pessoas com deficiência foi aberto entre os dias 27 a 30 de maio. Também está sendo realizado o levantamento, junto às instituições de ensino, do número de trabalhadores do ensino fundamental.