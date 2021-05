Pancadas de chuvas atingem regiões mais secas de Minas nesta segunda (31/5)

Vista da Serra do Curral, na capital, com céu claro (foto: Frederico Teixeira/EM/D.A Press) temperaturas mais baixas e pancadas de chuvas em quase todas as regiões do estado, incluindo o Triângulo Mineiro, onde a temperatura se manteve em alta por vários meses e praticamente sem registro de chuvas. A última segunda-feira (31/5) do mês de maio terámaise pancadas deem quase todas as regiões do estado, incluindo oMineiro, onde a temperatura se manteve em alta por vários meses e praticamente sem registro de chuvas.

Segundo os meterologistas, na madrugada desta segunda-feira (31/5), choveu nas regiões Oeste, Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Há ainda a possibilidade de mais pancadas de chuvas na Região Sul e Zona da Mata.

No Triângulo Mineiro, depois de meses registrando as temperaturas mais altas do estado, chegando até a 37 °C e umidade do ar em estado crítico, a previsão é de que ocorram chuvas até ao final do dia na região, melhorando a qualidade do ar.

A temperatura mínima no estado foi registrada em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, que marcou 10°C. A máxima está prevista para Montalvânia, Norte de Minas, com 35°C.

O Inmet prevê que até ao final da semana as temperaturas caiam gradativamente e o friozinho se estabeleça sob o estado novamente.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira