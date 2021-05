Topo do Mundo: homem erra pouso com paraglider e mobiliza bombeiros

(foto: Pixabay/ reprodução)

Nessa quarta-feira (26/5), bombeiros também se mobilizaram para uma ocorrência similar na Serra da Moeda, em Brumadinho, também na Grande BH.



Uma moradora acionou a corporação para o resgate de um homem que, aparentemente, caiu de parapente entre as árvores da serra.



A suspeita era que ele teria ficado preso nas árvores. Entretanto, minutos depois, o homem saiu andando do local. Sendo assim, as testemunhas dispensaram o atendimento.

dese mobilizou para socorrer um homem que saltou de paraglider, na tarde desta quinta-feira (27/5), nodo, na Serra da Moeda, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Segundo as primeiras informações, o piloto teria caído. Posteriormente, os bombeiros informaram que não houve queda e sim um '''.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pouso ocorreu na mata próximo da pista de salto. O local é cercado de vegetação fechada.O alarme falso mobilizou até a o helicóptero Arcanjo. Entretanto, não foi preciso acionar operação de resgate.