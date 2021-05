Ibiraci decreta toque de recolher e lei seca e suspende transporte público

Na terça-feira (25/05), as prefeituras da microrregião de Cássia, entre elas Ibiraci, se reuniram e publicaram decretos que restringem o funcionamento do comércio.Em Ibiraci, entre as medidas do decreto está o toque de recolher das 20h às 5h. Durante esse horário está proibida a circulação de pessoas e comercialização de quaisquer tipos de bebidas alcoólicas.