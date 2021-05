Ministra Damares Alves se encanta com o serviço de equoterapia em Valadares

A Ministra Damares Alves (de camisa laranja) conheceu e se encantou com o serviço de equoterapia, que atende a 85 pacientes, de graça, pelo SUS (foto: Prefeitura de Valadares/Divulgação ) A Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, esteve em Governador Valadares nesta quarta-feira (26/5) e cumpriu agenda política e religiosa. Ela veio à cidade convidada pelo pastor Flamarion Rolando, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E aproveitou a visita para compromissos políticos.

LEIA MAIS 21:16 - 26/05/2021 Prefeito de Divinópolis acusa professores de fraude e é repudiado

20:01 - 26/05/2021 Pai é preso acusado de violentar a filha de 10 anos

19:04 - 26/05/2021 Fique atento: multas do DER-MG podem ser pagas com desconto de até 40%

Visitou a nova sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Central), onde anunciou uma parceria com o município para o desenvolvimentos de políticas públicas e assistenciais, como a implantação do Programa Criança Protegida, fortalecimento dos conselhos tutelares com carros e equipamentos, programas para contemplar idosos, jovens e mulheres fomentando o empreendedorismo e o “Famílias Fortes”. Visitou a nova sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Central), onde anunciou uma parceria com o município para o desenvolvimentos de políticas públicas e assistenciais, como a implantação do Programa Criança Protegida, fortalecimento dos conselhos tutelares com carros e equipamentos, programas para contemplar idosos, jovens e mulheres fomentando o empreendedorismo e o “”.



"Queremos dessa forma fortalecer os vínculos familiares, promover oficinas para pais ou pessoas que exercem essa função dentro do ciclo familiar e assim fazer com que as habilidades parentais sejam desenvolvidas” disse a ministra.



No início da tarde, Damares Alves participou de reunião com o prefeito de Governador Valadares, André Merlo, e prefeitos de cidades do Vale do Rio Doce. Durante a reunião, ela falou sobre o Estatuto Municipal da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa e participou da assinatura do decreto que cria a Ouvidoria Racial Municipal.



Damares Alves também participou da entrega das obras de revitalização da Praça de Esportes, que agora tem 100% de acessibilidade. A praça foi reformada e adaptada para promover a inclusão das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas mais diversas atividades oferecidas pela prefeitura no local.



Depois da visita à Praça de Esportes, a Ministra Damares foi ao Parque de Exposições para conhecer o serviço de equoterapia, custeado pelo Sistema Único de Saúde, que atende de forma gratuita 85 pacientes, sendo 65 adultos e 20 crianças do Centro de Apoio ao Deficiente Físico Dr. Otávio (CADEF).



A equoterapia utiliza o cavalo como ferramenta terapêutica no processo de reabilitação de pessoas com deficiência. É uma parceria da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com a Equovila e é realizada nas dependências do Parque de Exposições José Tavares.